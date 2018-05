Europa obliga Netflix a pagar un impost per finançar el cinema alemany

El Tribunal General de la Unió Europea (TUE) ha desestimat el recurs presentat per la plataforma Netflix contra la llei alemanya que l'obliga a pagar un impost per finançar la producció, distribució i exhibició de pel·lícules alemanyes. El règim alemany per al finançament de pel·lícules es basa en l'aplicació d'un impost especial que grava les empreses de la indústria del cinema, del vídeo i el sector audiovisual. El nivell d'aquesta taxa depèn del nivell d'ingressos que aquestes empreses obtenen de la seva activitat d'explotació de pel·lícules.