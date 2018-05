Mediaset modificarà la seva graella per emetre el Mundial

Per primera vegada en la història de la televisió a Espanya, Mediaset oferirà en obert entre el 14 de juny i el 15 de juliol els 64 partits del Mundial de Futbol de Rússia, un esdeveniment davant el qual els seus canals principals, Telecinco i Cuatro, adaptaran les seves respectives graelles per oferir en directe tot l'esdeveniment.

Telecinco oferirà el partit inaugural, tots els partits de la Selecció Espanyola de Futbol, així com els matxs que es juguin en horari estel·lar, de manera que entre les primeres modificacions, quan hi hagi partit, els informatius de vespre conduïts de forma habitual per Pedro Piqueras, veuran reduïda, alterada i en moltes ocasions cancel·lada la seva emissió per coincidència directa.

Segons ha informat el grup Mediaset, en un comunicat, Cuatro emetrà per la seva banda els partits que es disputin en horari de day time, concentrats majoritàriament al migdia, de manera que patiran alteracions d'emissió tant Noticias Cuatro 1, presentada per Carme Chaparro, com Las mañanas de Cuatro, motiu pel qual Mediaset avançarà el final de la temporada a principis del mes de juny. D'altra banda, la corporació privada també ha explicat que quan per horari se solapin partits de futbol, es derivarà a BeMad algunes de les retransmissions per tal de poder donar la màxima cobertura possible.