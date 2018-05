Amazon portarà a la petita pantalla la vida del futbolista Diego Armando Maradona

La plataforma de continguts Amazon Prime Video ha donat llum verd a un projecte per portar a la petita pantalla la vida de Diego Armando Maradona, un dels futbolistes més prestigiosos, lloats i conflictius del món del futbol, a dins i fora dels terrenys de joc. La sèrie estarà produïda per BTF Media, i farà un repàs a la vida a la històrica estrella del futbolista des dels seus primers anys, relatant sobretot el seu paper en la selecció que es va endur el Mundial de Mèxic de 1986. Per ara el projecte està encara en fase de preproducció, per la qual cosa no hi ha gaires més detalls concretats, com qui serà l'actor que s'ocuparà de donar vida a l'estrella argentina.