El 33 reivindica l'obra de l'arquitecte català Josep Maria Jujol

El canal 33 estrena aquesta nit, a partir de les 22.30 h, Jujol-Gaudí, dos genis de l'arquitectura, un documental que pretén descobrir la figura de l'arquitecte modernista Josep Maria Jujol. Dirigit per Luis Campo Vidal, el documental vol recuperar la seva obra i mostrar les col·laboracions que va fer en diverses obres d'Antoni Gaudí, sovint, desconegudes.

L'arquitecte, dibuixant, dissenyador i pintor modernista Josep Maria Jujol és el responsable de donar vida i color al genial trencadís de les creacions de Gaudí. Tanmateix, aquestes contribucions de Jujol a les obres mestres d'Antoni Gaudí, i les que ell mateix va crear a tot Catalunya, sovint no han estat prou reconegudes pel gran públic.

Per aquest motiu, el documental Jujol-Gaudí, dos genis de l'arquitectura té per objectiu ser una peça que difongui el coneixement de Josep Maria Jujol, un geni de l'arquitectura catalana. A partir del testimoni d'experts de l'arquitectura i estudiosos jujolians i gaudinians, el documental dona a conèixer el que Jujol i Gaudí representen per a l'arquitectura catalana. Josep Maria Jujol Jr., fill de Jujol; Carlos Flores, arquitecte, historiador i escriptor; Toshiaki Tange, arquitecte i president del Centre d'Estudis Gaudinistes; Juan José Lahuerta, cap de col·leccions del MNAC; els arquitectes Oriol Bohigas i Josep Llinàs, o l'artista i escriptor Perejaume expliquen la seva visió i la interrelació professional i creativa entre els dos genis. A més, parlen d'obres emblemàtiques com Can Negre, la Casa Batlló, la Casa Bofarull, la Pedrera, el Park Güell, la Sagrada Família o el Teatre Metropol de Tarragona.



Referents del modernisme

Des de fa anys, les portes del modernisme s'obren cada dia per explicar als seus visitants les claus d'aquest moviment cultural de finals del segle XIX i principis del XX. El documental pren com a fil conductor una comparativa entre dos dels referents indiscutibles en l'estudi del modernisme català: Gaudí i Jujol. Dos genis coetanis d'aquest moviment, però que van desenvolupar llenguatges propis i únics –anomenats gaudinià i jujolià–, al marge dels corrents estètics. Es tracta de dues ments brillants que van anticipar el camí de l'arquitectura moderna. Carlos Flores, un expert en Jujol, diu que no eren modernistes, eren fumadors passius del modernisme.