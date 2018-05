El «Sense ficció» aborda les errades en la retirada de menors

Aquesta nit, a les 21.55 h, Sense ficció de TV3 estrena Desemparats. El dolor, un treball d'investigació de Montse Armengou, Ricard Belis i Albert Elfa que tracta sobre les retirades de menors per part de l'administració pública. En la majoria de casos aquestes actuacions estan justificades, però el documental aborda les errades del sistema. Centenars de famílies trencades per protocols qüestionables, construïts per protegir els menors. El treball consta de dos lliuraments, el segon dels quals, sobre l'abús, s'emetrà la setmana vinent al mateix espai.

Desemparats. El dolor aborda el patiment d'aquestes famílies trencades. Un dolor provocat per defectes mèdics, per les presses dels serveis socials, per les pors del sistema... Pares que no poden recuperar els seus fills fins passats molts anys i que, mentrestant, han d'acceptar un règim de visites escàs i vigilat.

Tot seguit, a les 23.05 h, el Sense ficció emetrà Qualsevol cosa abans que una puta. Víctima de la violència masclista, Eva-Marree Kullander es va separar de la seva parella. Amb dos nens petits i sense recursos, va treballar com a noia de companyia dues setmanes. En assabentar-se'n, els serveis socials suecs li van treure la custòdia dels nens i la van concedir a l'exparella, tot i tenir antecedents per violència.

L'Eva-Marree va engegar llavors diverses accions legals. Tres anys després, en la primera visita acordada amb els serveis socials, l'exparella la va matar i va ferir mortalment una treballadora social.