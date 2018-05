«Alaska y Mario» tornaran en obert el 10 de juny al nou canal de Paramount

La cinquena temporada del reality protagonitzat per Olvido Gara ( Alaska) i Mario Vaquerizo ja té data d'estrena. Serà el pròxim diumenge dia 10 de juny quan la parella viurà noves aventures, que en aquesta ocasió també es podran veure en obert, a través del nou canal Paramount Network. Aquesta cinquena temporada del format tindrà per títol El huracán mexicano, i en ella es podrà veure Alaska i Mario acompanyats per diversos amics i familiars, i faran un viatge als seus orígens, des Vicálvaro fins a Mèxic, on va néixer la popular cantant dels vuitanta.