«La catedral del mar» obre portes aquesta nit a Antena 3

Després d'una llarga espera i de moltes promocions, Antena 3 estrena finalment aquesta nit La catedral del mar, l'ambiciosa superproducció que adapta el best-seller homònim d'Ildefonso Falcones. Produïda per Televisió de Catalunya, Diagonal TV i Atresmedia, està composta per una sola temporada de vuit capítols de menys d'una hora de durada. Aitor Luna, Michelle Jenner, Silvia Abascal, Pablo Derqui, Andrea Duro, Ginés García Millán, Daniel Grao i Josep Maria Pou encapçalen l'elenc de la ficció, dirigida per Jordi Frades.

La catedral del mar és una història medieval d'intriga, amor i violència, amb el rerefons de la construcció de l'esmentada basílica i té com a protagonista l'Arnau, paper que a la sèrie és interpretat per l'actor Aitor Luna, un home que neix pobre, arriba a senyor i és jutjat per la Inquisició després de despertar recels i enveges i enfrontar-se als nobles per les seves injustícies. La seva vida transcorrerà en paral·lel a la construcció a Barcelona del nou temple en honor a la Mare de Déu, de la qual Arnau és molt devot.

En el primer capítol de la serie, que es diu Fugitivos, Bernat Estanyol contraurà matrimoni amb Francesca Esteve, però les noces es veuen enterbolides per l'arribada del senyor de Bellera, amo d'aquelles terres, qui utilitza els seus drets feudals amb la núvia. Francesca dona a llum l'Arnau, un nen que té la mateixa marca de naixement de Bernat. El senyor de Bellera s'emporta Francesca i el seu fill al seu castell.