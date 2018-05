Els Obama firmen un acord de llarga durada amb Netflix per produir continguts

El matrimoni format per Michelle i Barack Obama s'embarcarà en una inusual carrera posterior a la Casa Blanca: productors de televisió. L'exprimera dama i l'expresident han signat un acord per diversos anys amb Netflix per crear diversos formats, que poden incloure sèries de ficció, documentals i llargmetratges, segons ha informat la mateixa plataforma. Els Obama crearan d'aquesta manera el material a través d'una nova empresa, recentment fundada i anomenada Higher Ground Productions. Els temes socials, ecològics i polítics podrien tenir una notable importància en els documentals produïts pel matrimoni.