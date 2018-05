Netflix aposta per explicar el procés amb un documental «imparcial»

«No volem que se'ns titlli de manipular» i «intentem mantenir la imparcialitat». Aquesta són dues de les màximes que han volgut seguir els directors del documental Dos Cataluñas, Álvaro Longoria i Gerardo Olivares, en el rodatge i creació del projecte de la plataforma Netflix. Així ho va explicar Longoria ahir després de la projecció, en el marc del DocsBarcelona, dels 25 minuts inicials.

El documental, amb 85 entrevistes, s'estrenarà mundialment a Netflix a la tardor i durarà unes dues hores. Tot i el títol de que hi ha dues catalunyes, el codirector va apuntar que no només hi ha dos blocs i que el documental també s'hauria pogut titular «set milions de catalunyes o set catalunyes perquè hi ha set partits». Actualment encara s'ha de rodar alguna imatge més, però es preveu que s'acabi amb l'arribada de Quim Torra a la presidència de la Generalitat.

Dos Cataluñas, de Netflix i Morena Films, documenta el conflicte al voltant de les eleccions catalanes del passat 21 de desembre. Acompanyant als candidats en el seu recorregut per tota Catalunya, Brussel·les i fins arribar a Estremera, aquest documental mostra el backstage dels mítings, la preparació dels debats i la intimitat dels candidats durant la campanya i la nit electoral. «Hem tingut un accés privilegiat a tots els candidats», va dir Longoria.

Al documental hi intervenen intel·lectuals, juristes, polítics, periodistes i ciutadans amb sensibilitats oposades. Carles Puigdemont, Inés Arrimadas, Raül Romeva, Miquel Iceta, Elsa Artadi, Jordi Turull, Marta Rovira, Xavier Domènech, David Fernández, Ada Colau, John Carlin, Raphael Minder, Iñaki Gabilondo o Pablo Simón són algunes de les personalitat que aporten el seu testimini. Malgrat intentar-ho, els autors del treball van explicar ahir que els ha estat impossible entrevistar al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

El film ha seguit a tots els set partits i tots tenen la seva oportunitat d'explicar el seu punt de vista. Longoria va voler remarcar que no és un reportatge sobre les eleccions, sinó que és un documental que pretén que d'aquí 10 anys algú el pugui veure i segueixi tenint interès: «El més delicat és no caure en una cosa que d'aquí a un any no tingui contacte amb la realitat i el tema judicial és molt important i ja veurem com evoluciona».