«Matar al padre», la nova sèrie de la catalana Mar Coll, arriba avui a Movistar +

Jacobo Vidal és un home despòtic i autoritari, determinat a controlar tots els aspectes de la seva existència i la dels seus fills, Tomàs i Valeria. Pare obsessiu i disfuncional, no dubta a doblegar qualsevol obstacle que s'interposi en el benestar de la seva família. Aquest és el punt de partida de Matar al Padre, una tragicomèdia sobre l'amor patern, en 4 capítols, i 4 anys diferents (1996, 2004, 2008 i 2012), que arriba des d'avui a la plataforma Movistar +. Un drama naturalista amb un grau d'humor negre dirigit per la catalana Mar Coll ( Tres dies amb la família) i protagonitzada per Gonzalo de Castro, Marcel Borràs, Paulina García i Greta Fernández.