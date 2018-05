TVE busca la mascota més sorprenent de Catalunya

Televisió Espanyola estrenarà el pròxim dia 30 de maig el nou programa d'entreteniment La meva mascota i jo, un espai dedicat a la recerca d'animals de companyia. El programa buscarà les mascotes més divertides i singulars per tot arreu del territori català i visitarà tot tipus de centres relacionats amb els animals, com protectores o fundacions. El jove actor Martí Atance, juntament amb la col·laboració de la periodista Sílvia Tarragona i la cantant Gisela, serà l'encarregat de conduir aquest programa, que comptarà amb tretze capítols. En ells, tant persones anònimes com famosos presentaran les seves mascotes i la seva vida.

La meva mascota i jo ha comptat amb el suport de Benecé Produccions i s'estrenarà el pròxim dia 30 de maig a La 2 amb una emissió setmanal de tretze capítols de mitja hora. «Nosaltres hem volgut fer un programa en el que no veureu una persona que té un lleó a casa seva o una persona que té un animal que no sigui sostenible tenir-lo i cuidar-lo a casa. Ens sembla que això és una part de la nostra responsabilitat», va explicar ahir en la presentació el director de TVE Catalunya, Carles González.

L'actor Martí Atance presentarà aquesta primera temporada amb l'objectiu de recórrer Catalunya per conèixer les mascotes més peculiars. Estarà acompanyat per la veu en off de la periodista Sílvia Tarragona, que ajudarà l'actor a escollir un animal de companyia. Per la seva banda, Gisela Lladó protagonitzarà els reportatges que giraran al voltant de la conscienciació social.