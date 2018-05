TV3 segueix el dia a dia de l'autoescola a «Matriculats»

TV3 estrena aquesta nit Matriculats, el nou programa de la nit de dilluns que mostrarà les peripècies de tot tipus dels alumnes que es preparen per aconseguir el carnet de conduir. El docureality constarà de 13 capítols de 50 minuts en clau d'humor, amb la veu en off d'Óscar Dalmau.

A Catalunya, cada any hi ha més de 70.000 persones que obtenen el permís de conduir. Darrere de cada èxit hi ha un munt de pràctiques, d'hores de teoria i, sobretot, una infinitat d'anècdotes. Matriculats segueix tot el procés: des del primer dia de l'alumne a l'autoescola fins a l'examen pràctic. Entremig, els protagonistes viuran mil i una aventures a la temuda jungla de l'asfalt. L'espectador és testimoni de primera mà de l'evolució dels alumnes, el seu procés d'aprenentatge, de la relació que tenen amb els professors i examinadors i de les vivències dins i fora del vehicle. La veu en off d'Óscar Dalmau reforça els aspectes còmics i acompanya d'una història a l'altra.

Per a molts joves, tenir 18 anys és sinònim de pujar a examinar-se, però també hi ha qui s'hi posa als 65 anys, gent que sap conduir de sobres abans de fer la primera pràctica, i gent que després d'un accident greu ha de tornar a aprendre a conduir amb un cotxe adaptat.

A Matriculats també es descobrirà que els alumnes no són els únics que passen nervis als exàmens, i se sabrà com viuen l'ofici els examinadors i els professors d'autoescola.

A més, es podran veure cares conegudes, com la influencer gastronòmica Miri Pérez, la sexòloga i col·laboradora de televisió Daniela Blume, l'actriu de Merlí Candela Antón, l'actor de Polònia Sergi Cervera i la youtuber Aretha la Galleta.



La presentació

La presentació del programa, que es va fer dijous al Hall de TV3, va comptar amb molts dels protagonistes del programa. El cap de Nous Formats de la cadena, Miquel Garcia, va explicar que és «una sèrie observacional, que no inventa res. No s'ha creat cap artifici. Només s'ha seguit gent que està en procés de treure's el carnet de conduir, fent pràctiques o exàmens», i va afegir, «volem agrair a tota la gent que ens ha permès posar-nos al seu costat amb una càmera malgrat el seu estat de nervis. Per a ell, «tracta un tema universal» ja que «tohom que condueix ha passat per treure's el carnet de conduir», i «és una cosa que ens iguala a tots».