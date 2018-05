Les aventures de «Sherlock» tornaran pròximament, segons els seus creadors

Un any i mig ha transcorregut des de l'emissió de la quarta temporada de Sherlock la sèrie protagonitzada per Benedict Cumberbatch i Martin Freeman, basada en el clàssic d'Arthur Conan Doyle, i fins ara no s'ha confirmat ni desmentit la seva renovació per part de la BBC. Un llarg silenci que finalment els seus creadors -Mark Gatiss i Steven Moffat- han trencat per donar una mica d'esperança als seus seguidors. En un vídeo penjat a Youtube, Gatiss i Moffat han revelat que les aventures de Sherlock tornaran pròximament. No obstant això, puntualitzen que aquest retorn no serà en el format esperat. Ni una nova tanda d'episodis, ni una pel·lícula. Les apostes ja estan obertes.