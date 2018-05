'Roseanne', cancel·lada per l'ABC després d'un tuit racista

"Roseanne", el nou espectacle de la temporada televisiva, va ser cancel·lat per ABC arran d'un tuit de l'estrella Roseanne Barr fent uns comentaris racistes a les xarxes socials sobre un membre de l'administració Obama.



"La declaració de Twitter de Roseanne és repugnant i incompatible amb els nostres valors, i hem decidit cancel·lar el seu espectacle", va dir Channing Dungey, president d'ABC Entertainment, en un comunicat.



Barr va reaccionar en resposta a un tweet sobre Valerie Jarrett, un assessor d'Obama entre el 2009 i el 2017. L'actriu va tuitar que sobre Jarrett: "Els germans musulmans i el Planeta del Simis han tingut un fill."



"Em disculpo a Valerie Jarrett ia tots els nord-americans", va haver-se de retractar Barr.





I apologize to Valerie Jarrett and to all Americans. I am truly sorry for making a bad joke about her politics and her looks. I should have known better. Forgive me-my joke was in bad taste.