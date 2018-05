TVE titlla de «mite» que no vulgui guanyar Eurovisió

Televisió Espanyola ha rebutjat que la Corporació RTVE no vulgui guanyar el Festival d'Eurovisió. «És un mite que no respon en absolut a la veritat, ja que estaríem encantats de poder organitzar el festival a Espanya», ha defensat la directora d'Entreteniment de la televisió pública, Toñi Prieto. Prieto s'ha expressat així a través d'un comunicat emès en l'últim programa RTVE Responde, l'espai del defensor de l'espectador, l'oient i l'usuari de mitjans interactius de la Corporació pública, Ángel Nodal.

«TVE diu que vol guanyar Eurovisió però, sap a dia d'avui què és el Festival d'Eurovisió? Perquè les dades i els fets indiquen que no. No hi ha un equip que treballi exclusivament tot l'any pel festival. Cada any es canvia el sistema de selecció, no hi ha un sistema continuat», sostenia l'espectador Alberto Temprano. En aquest sentit, Prieto ha respost que «sí que hi ha un equip treballant durant tot l'any per al festival» europeu, que aquest any ha guanyat la representant d'Israel. «Hi ha diverses persones dedicades a això en diversos departaments, encara que no sigui d'una manera exclusiva», ha postil·lat la representant.

Així mateix, Toñi Prieto afirma que el fet que «s'hagin provat» diferents sistemes de selecció per elegir els candidats i les cançons és, segons el parer de TVE «positiu, ja que pot enriquir el resultat». «No només ens permet adaptar-nos a les circumstàncies de cada moment, sinó que, també, obre més el ventall d'opcions i possibilitats», ha reblat.