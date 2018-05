El malvat Negan de «The Walking Dead» podria comptar amb un «spin-off» propi

Negan, el gran villà de The Walking Dead podria tenir aviat el seu propi spin-off. Després de la mala recepció, per part de l'audiència i la crítica, de la última temporada de la ficció apocalíptica, i amb els bons resultats que està donant l' spin-off Fear The Walking Dead, els responsables estan buscant la manera d'ampliar el seu univers. «M'encantaria veure Negan abans de l'apocalipsi zombi. Estaria més que content de veure això», ha assegurat recentment en una trobada amb seguidors Jeffrey Dean Morgan, actor que dona vida al malvat personatge.