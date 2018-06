ABC es planteja produir una nova comèdia amb l'elenc de la sèrie «Roseanne»

La fulminant cancel·lació de Roseanne per part d'ABC, desprès dels polèmics tuits racistes publicats per la seva actriu protagonista, ha causat impacte en la societat nord-americana. La ressucitada ficció, que havia tornat a la petita pantalla aquest any després de més de dues dècades del seu final, s'havia convertit en un dels grans èxits televisius de la temporada, sent una de la sèries que més audiència tenia. Per aquest motiu, i per tal que no paguin justos per pecadors, la cadena propietat de Disney està estudiant la possibilitat de produir un spin-off de la sèrie sense l'actriu Roseanne Barr, però amb la resta de l'elenc. El projecte, però, hauria de prescindir del nom de Roseanne.