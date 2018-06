Ecologistes denuncien que el nou programa de TV3 fomenta l'ús del vehicle privat

Els elevats índex de contaminació existents en ciutats com Barcelona i les seves rodalies es deuen en bona part al gran volum d'automòvils que hi circulen diàriament, sovint en detriment del transport públic o la bicicleta. Contra el foment d'aquesta pràctica s'ha mostrat sempre la Plataforma per la Qualitat de l'Aire, que acusa TV3 de no actuar amb responsabilitat, amb espais com Al Cotxe o el recentment estrenat Matriculats. L'associació, que aglutina gairebé un centenar d'entitats ecologistes, anima a enviar queixes al CAC per destinar diners públics a fomentar l'ús d'un transport contaminant.