Girona acollirà el rodatge d'una sèrie de producció coreana

La ciutat de Girona acollirà, entre aquest mes de juny i el juliol, una part del rodatge de la sèrie Los recuerdos de la Alhambra, una producció coreana que es podrà veure a tot el món a través de la plataforma Netflix. Concretament, la ciutat acollirà els rodatges interiors de la ficció, que aquesta setmana s'ha començat a enregistrar a la ciutat de Granada. Segons ha informat la productora, Los Recuerdos de la Alhambra narra les aventures d'un grup de joves coreans que visita la ciutat andalusa, tot buscant aventures.

La sèrie, que inclou «un toc romàntic», s'està enregistrant en els espais més populars de la ciutat de Granada, com són l'Alhambra, el Paseo de los Tristes i alguns racons del barri del l'Albaicín. Hyun Bin, un dels actors coreans més famosos al país asiàtic i amb més projecció internacional, és el protagonista de la ficció. La sèrie, dirigida pel director coreà Ahn Gil-Ho, responsable de sèries d'èxit com Stranger, actualment disponible al catàleg de la plataforma Netflix, podria estrenar-se a partir de la tardor vinent.

El càsting a la ciutat de Girona es va fer el maig i es buscaven homes i dones de 16 a 60 anys, segons deia l'anunci.

No és la primera vegada que la ciutat de Girona acull el rodatge d'una sèrie coreana. El setembre de 2016 s'hi va enregistrar bona part de Legend of the blue sea.