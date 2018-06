Pantalles i xarxes socials, una addicció amb conseqüències

Els experts avisen que l'ús abusiu de les pantalles de mòbils i tauletes pot provocar trastorns del llenguatge i del son en els més petits. Alguns ja l'han anomenat una epidèmia silenciosa i perillosa. Les pantalles de mòbils i de tauletes amenacen els nens en els primers anys de les seves vides, de 0 a 3 anys. Sobre aquesta problemàtica tracta el documental Pantalles addictives, que el programa 60 minuts (22.55 h, canal 33) estrena aquesta nit. Una producció francesa dirigida per Paul Moreira i Adèle Flaux.

A França, la doctora Anne-Lise Ducanda, responsable de PMI (Protecció Maternal i Infantil), ha creat un col·lectiu amb altres professionals de la salut, pediatres, logopedes i psicòlegs, per fer reaccionar les autoritats. Exigeixen anar més enllà dels seus estudis de camp i prendre mesures i advertir dels efectes de la sobreexposició dels infants a les pantalles, com es fa amb les addiccions a l'alcohol, el tabac i les drogues.

I l'addicció a les pantalles no només afecta els més petits. Cada cop hi ha més adults addictes a la dopamina que ens proporciona les recompenses que rebem de les xarxes socials. Fins i tot alguns dels principals líders de la indústria de les xarxes socials, com un dels cofundadors de Facebook, reconeixen que aquesta xarxa social es basa en el funcionament del cervell i, en particular, en els circuits neurals de la recompensa.