La periodista Soledad Gallego-Díaz és escollida nova directora del diari «El País»

La direcció del grup Prisa ha designat la periodista Soledad Gallego-Díaz nova directora del diari El País, en substitució d'Antonio Caño, que feia quatre anys ocupava aquest càrrec. Gallego-Díaz, que esdevé així la primera dona a ocupar el càrrec des de la fundació del rotatiu, l'any 1976, tindrà la missió de recuperar la credibilitat en els últims anys molt qüestionada, tant per part d'un sector de la redacció com per molts lectors. Amb una àmplia trajectòria en aquest mateix diari, Gallego-Díaz escriu actualment una columna setmanal, a més de col·laborar amb la Cadena SER.