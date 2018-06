El creador de la mítica «Buffy, cazavampiros» torna amb una comèdia d'intriga

Joss Whedon, el creador de sèries mítiques com Buffy, cazavampiros, treballa en nou projecte per a la petitat pantalla. Concretament es tracta de Pippa Smith: Grown-Up Detective, una comèdia sobre detectius que produirà per a la cadena Freeform. Segons informa el portal especialitzat Variety, la sèrie narrarà la vida de Pippa Smith, una detectiu de vint anys que resoldrà diferents casos al llarg de cada episodi. A més d'això, la protagonista haurà de lluitar amb el seu propi desordre vital, així com amb els fracassos de les seves relacions amoroses o la relació amb el seu entorn més proper.