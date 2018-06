Els abusos sexuals a menors arriben al «Sense ficció»

Aquesta nit, a les 21.55 h, el programa Sense ficció de TV3, estrena Shootball, que s'endinsa en el cas Maristes. Durant quaranta anys, en tres escoles maristes, hi va haver violacions de menors que tenien entre 6 i 14 anys: 43 exalumnes han denunciat 12 professors o religiosos. Al documental, realitzat per la productora de Sabadell Forest Film Studio i dirigit per Fèlix Colomer, es dona veu a les víctimes i es pot veure i sentir per primera vegada Joaquín Benítez, autor d'abusos sexuals a alumnes quan era professor de l'Escola Maristes de Sants.

El 3 de febrer del 2016, Manuel Barbero va baixar al carrer a penjar 200 cartells pel barri de Sants. Només van estar penjats sis hores, però van fer la seva funció. Aquest va ser el punt de partida del cas Maristes. El seu fill, en Toni Barbero, li acabava d'explicar que Joaquín Benítez, el seu professor d'educació física a l'Escola Maristes Sants-Les Corts de Barcelona, havia abusat d'ell en nombroses ocasions i l'havia violat.

En aquells cartells, en Manuel facilitava el seu contacte per a qualsevol que hagués conegut o viscut alguna situació similar. Més de cent persones van contactar amb ell, i no només en relació amb Benítez, sinó fins a onze pederastes més que treballaven en els col·legis maristes Sants-Les Corts, La Immaculada i Champagnat, a Badalona. Es va destapar una de les trames més grans de pederàstia que hi ha hagut a Barcelona.

Fèlix Colomer va més enllà a Shootball -el títol fa referència a l'esport que va inventar el mateix Benítez per obtenir fotografies dels alumnes- i converteix el professor en un personatge més, aconseguint, per primera vegada, una confessió davant de càmera del mateix Joaquín Benítez, que actualment està en llibertat provisional, pendent de judici.



Pedofília a l'Església

Tot seguit, el Sense ficció emetrà el documental de Martin Boudot Pedofília a l'Església: El pes del silenci, un treball que posa de manifest que hi ha sacerdots condemnats per pedofília que encara estan actius, i, malauradament, de vegades continuen estant en contacte amb menors. També denuncia el sistema que fan servir les altes jerarquies de l'Església per protegir i encobrir els acusats.