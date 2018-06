Maggie Civantos tornarà a la presó de la sèrie «Vis a Vis» en la seva quarta temporada

L'actriu Maggie Civantos tornarà a la presó de Cruz del Norte per donar vida a Macarena Ferreiro, en la quarta temporada de Vis a Vis. Així ho ha confirmat la productora Globomedia, del grup Mediapro. La intèrpret, que només ha participat en dos dels episodis de la tercera temporada, s'incorporarà d'aquí a unes setmanes al rodatge dels nous episodis, que arribaran a Fox a partir de l'any vinent. La sèrie produïda per Globomedia i Fox Networks Group va finalitzar ahir la seva tercera temporada com una les sèries espanyoles més vistes de la televisió de pagament, amb una audiència de més de dos milions i mig d'espectadors.