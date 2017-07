"La mida no importa, quedin-se tranquils"

La sexòloga Carme Sánchez va presentar ahir a la biblioteca Joaquim Bauxell d´Anglès el seu llibre «El sexe que volem les dones»

Pensava que en sexe està tot inventat, que no és més que sota, cavall i rei.

No està tan clar, no. Potser sí, que està tot inventat, però molta gent no ho coneix (riu). És un tema d´informació, i també d´educació sexual.

Com s´atreveix a parlar del sexe que volen les dones en general, si cada una és un món?

És cert, però hi ha patrons semblants, i després de més de vint anys d´experiència he observat punts en comú. Al llibre parlo de casos de moltes dones i de les estratègies que les han ajudat. Sempre en positiu, perquè les dones puguin gaudir de la seva sexualitat.

Quina és la pregunta més estranya que li han fet?

No ho sé. Sap què passa? Que al final m´he acostumat a no estranyar-me de res del que em puguin explicar. Pensi que vaig ser sexòloga del consultori de Durex i rebíem entre 300 i 500 consultes setmanals. Hi havia de tot. De tot. Tan estranyes com pugui imaginar.

El seu llibre no és gaire gruixut: la mida importa?

(Riallada) No importa, quedin-se tranquils. Pel fet de tenir un nas més gros, no respires millor. Tenir un penis més gran no significa que obtingui més plaer, ni que doni més plaer a la parella... sigui home o dona.

Té raó en Woody Allen quan diu que el sexe només és brut si es fa bé?

No és dels meus actors o directors favorits, però aquesta l´encerta. Si el sexe és consentit i està pactat, tot s´hi val.

El porno és ciència-ficció?

La majoria de vegades, sí. Oi que ningú no es creu tot el que veu a Star Trek o Star Wars? Doncs tampoc no ens hem de creure tot el que fan al porno. Són només les fantasies d´un director.

El sexe ens l´hem de prendre com un joc?

I tant, és el joc dels adults. Avui ens reproduïm tan poc que parlar del sexe només per a la reproducció seria reduccionista. Ens reproduïm un o dos cops en tota la vida. El sexe no és això, és una manera de passar-s´ho bé amb una altra persona. O tot sol. O amb diverses persones, depèn dels gustos.

Que són ben diversos.

Ser gai o lesbiana encara està molt mal vist, i parlo d´Occident. En principi sembla que no, però gratant una mica, t´adones que hi ha molta homofòbia, transfòbia i fins i tot molt masclisme.

L´estiu afavoreix el sexe?

Ja diuen que a l´estiu, tota cuca viu. Deu ser perquè anem més despullats. Però sobretot ho fa les vacances: per tenir sexe, s´ha de tenir temps. Si en vacances tenim més temps, hem de tenir més relacions sexuals.

No hi ha dones frígides sinó homes inexperts, que deia aquell?

Aquesta sentència no m´agrada gens. Prefereixo dir que cada persona és responsable del seu propi cos. Si tens una parella que no en sap prou o que no t´ho fa com t´agrada, li ho dius i ja està.