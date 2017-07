"No crec que mai els robots puguin cuinar com els humans"

Amb els seus companys i també xefs Oriol Castro i Eduard Xatruch, Mateu Casañas va coincidir a El Bulli i van crear després el Compartir, a Cadaqués. Més endavant van obrir el Disfrutar, a Barcelona, que ja té una estrella Michelin. Ara expliquen la seva experiència al llibre Compartir.

Què era El Bulli?

Era un somni que va començar de manera molt modesta i que per circumstàncies de la vida es va anar convertint en una cosa molt potent. Era un lloc on el treball en equip era bàsic. Va acabar essent quasi una fàbrica on es creava una manera de pensar i d´actuar.

Què hi aprenia allà un jove cuiner?

Sobretot a obrir la ment i a entendre que no hi ha límits, que tot està per explorar.

No és fer-ne un gra massa, voler-ho estirar amb elBullifoundation?

Crec que no. El Bulli com a restaurant va tenir una vida, i després es va decidir convertir-ho en una cosa que expliqui què va passar i de quina manera. És important deixar documentat el perquè de la revolució gastronòmica.

Tinc entès que el Compartir es diu així perquè s´hi comparteixen els plats. Així ens surt més barat?

He, he, no va per aquí la cosa. Si comparteixes, gaudeixes d´una experiència molt més completa. En menjar tots d´un mateix plat enmig de la taula, podrem parlar tots del mateix.

I a més té connotacions religioses, miri com Jesús va compartir pa i vi en l´últim sopar.

Tampoc no és això el que ens va inspirar (riu). Va ser el pica-pica tradicional que tots hem fet a casa, compartint amanides, pasta, entremesos, etc. I després un plat principal que també es pot compartir.

Una pregunta personal: vostè ho comparteix tot, a la vida?

Gairebé tot (riu).

Què és el que no comparteix?

Ostres! (pensa). Aquells moments de silenci i de pau que et dona la vida.

No seria cosa de compartir tot el menjar que hi ha al món?

Això és evident. És una idea que segurament a tothom, cuiners i no cuiners, li agradaria que es fes. No pot ser que hi hagi gent que tingui problemes per menjar, per viure o simplement per existir. No és una tasca fàcil, però no vol dir que ens en puguem amagar, tothom ha de posar el seu granet de sorra.

No té càrrec de consciència fent menús exquisits sabent que hi ha gent que no pot menjar?

També ho podríem preguntar a un arquitecte que construeix pisos luxosos, quan hi ha gent que no té un sostre. I a la majoria d´oficis i professions. Cadascú ha de fer el que pugui en cada moment, contra aquesta situació.

Acaba de finalitzar un congrés de robòtica a Barcelona. Falta gaire perquè hi hagi robots cuiners?

Una cosa és preparar menjar, i l´altra cuinar com ho entenem nosaltres. No crec que els robots puguin fer-ho, no crec que siguin capaços de transmetre sensacions als humans amb el menjar.