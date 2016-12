e coincidit dues vegades amb José María Aznar. A Nova York, al començament del seu mandat com a president i, poteriorment, en la presentació d'un llibre que va escriure a Barcelona. No és una persona simpàtica. A diferència d'altres presidents que he conegut, com Felipe González, Zapatero o Rajoy, Aznar tira enrere. Té un aspecte de malcarat, és sec i antipàtic. González desprèn un carisma excepcional; Zapatero és tot somriure i simpatiquíssim i Rajoy és senzill i molt proper. Sempre recordaré quan em va començar a parlar de les seves visites a la Costa Brava i l'Empordà quan era un desconegut. Però Aznar no té cap d'aquests trets. Malgrat això, considero que de 1996 a 2000 va governar molt bé. Van ser quatre anys esplèndids per a l'economia espanyola, es van portar a terme grans canvis i es va consolidar el país en la primera divisió de la UE. Aznar governava en minoria amb el suport de CiU i, fins a meitat de mandat, del PNB. Després, amb la majoria absoluta de l'any 2000, Aznar es va creure el rei del Mambo. Va fer anar el rodillo, va cometre l'error de l'entrada a la guerra d'Iraq i va casar la seva filla a El Escorial com si fos un monarca absolutista. Va ocórrer l'11-M i ja sabem el que va venir després. Ara, Aznar deixa de ser president d'honor del PP i es comença a especular si crearà un nou partit. El seu hereu, designat a dit, Mariano Rajoy, ha demostrat no fer-li seguidisme, tenir personalitat pròpia. A Espanya sempre s'ha dit que queda marge per a una nova opció de dreta més liberal i conservadora ara que el PP ha girat massa cap al centre, i alguns, seguidors d'Aznar, el veuen com el seu Messies. Si Aznar torna de debò, entrem en un nou escenari. Bon Nadal i bona digestió.