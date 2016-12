Nadal en solitud

ot fa pensar que les xifres de consum s'han disparat aquestes Festes; així ho han testimoniat els entrevistats a peu de botiga que omplen els telenotícies. Les imatges han mostrat riuades de gent atapeint els mercats i les botigues, carregades de bosses i paquets de regal, amb cares rialleres a punt de celebrar les Festes més familiars de l'any. Tot i així, els costums estan canviant, la gent amb més poder adquisitiu està deixant de banda les reunions familiars i opta per marxar al Carib. Els que es mantenen fidels a la tradició són aquells que no es poden permetre aquest luxe i entren en la dinàmica d'organitzar o participar als àpats familiars. Els riures sonors s'alternen amb la remor de forquilles, culleres o ganivets, depenent del moment del menú. Entre tant rebombori, ja ningú troba a faltar l'àvia que ja fa temps van dur a la residència. Aquesta història es repeteix en moltes llars, aparentment convençudes que estarà millor atesa que no pas sola a casa, encara que sigui amb una cuidadora. I arriba el Nadal estant tota sola amb els seus records, en el millors dels casos acompanyada dels seus veïns, amb els quals no comparteix gairebé res. De fet, els estudis confirmen que la gent gran internada als geriàtrics tendeix a la solitud abans que a establir amistat amb les persones del seu entorn. La solitud és un índex en augment que afecta molta gent d'avançada edat . Actualment, a l'Estat espanyol hi ha més de set milions de persones que superen els 65 anys i més d'un milió viuen soles. Aquestes Festes, quan el caliu dels de casa és més necessari, quan les abraçades i les carícies es prodiguen a dojo, elles i ells no reben cap visita perquè continuen vivint en solitud. La solitud del Nadal.