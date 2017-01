s molt temptador fer balanç de l'any que tot just hem deixat enrere, si més no per mirar de corregir tot allò que no ha funcionat i potenciar el que sí que ha anat bé. Dubto que els polítics l'estiguin fent, veient els errors que es repeteixen, encara que enguany els donaré un vot de confiança. En aquest sentit, la renovació de Rajoy amb el consens del PSOE, l'elecció presidencial sense precedents als EUA d'un personatge d'opereta com és Donald Trump i el divorci del Regne Unit i la UE amb la proclamació del Brexit són tres fenòmens decidits al 2016 amb efectes reals que arribaran el 2017.

Sembla ser que el balanç científic del 2016 ha estat força positiu. La detecció de les ones gravitatòries ja vaticinades per Einstein, el descobriment d'un exoplaneta de característiques atmosfèriques similars a la Terra que permet especular sobre la possibilitat que hi hagi vida, una vacuna que ha permès eradicar el virus mortífer de l'Èbola o el desenvolupament de les lents per visionar imatges en 3D; segurament són les innovacions més destacables.

L'obituari musical ha estat tràgic, David Bowie, Prince, Leonard Cohen i George Michael ens han deixat orfes del seu virtuosisme i genialitat massa aviat.

De tota manera, el balanç al qual em referia, molt més profitós, és el balanç personal, aquell que reflexiona sobre l'actiu i passiu, allò que tenim i ens havíem proposat i a allò que ens ha quedat pendent. Aquests termes econòmics de l'actiu i passiu, el que es té i el que devem, van molt bé per determinar el punt on som després d'un any. De ben segur aprendré moltes coses que em serviran per afrontar l'any amb il·lusió, ganes i optimisme.