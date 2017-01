a arribat un cop més a les meves mans una petita meravella informativa. És el llibre de butxaca 2017 de The Economist, que resumeix les dades imprescindibles per conèixer el món. Estadístiques, rànquings i anàlisi sobre països i sectors molt diversos. Per exemple, podem saber que Espanya és el cinquè productor mundial de fruita i de llibres del món i el tercer en recepció de turistes; que els txecs són els primers bevedors de cervesa i que a l'Índia és on la gent més va al cinema. Islàndia és el país on hi ha més penetració d'Internet; Mongòlia i Hongria són els dos països on hi ha més morts de càncer per 100.000 habitants i que els deu països amb una esperança de vida més alta del món, per a mi una de les dades més essencials, són: Mònaco, Hong Kong, Japó, Itàlia, Singapur, Suïssa, Espanya, Islàndia, Austràlia i Israel. Les famílies més endeutades del món són les de Dinamarca i l'índex de desenvolupament humà a penes presenta sorpreses aquest any: Noruega, Austràlia, Suïssa, Dinamarca, Holanda, Alemanya, Irlanda, Estats Units, Canadà i Nova Zelanda. A Ruanda i a Bolívia és on hi ha més dones al parlament i el país que més gasta en educació per habitant és Lituània. Hondures i Veneçuela són els països amb més homicidis (no té en compte nacions en guerra) i Bèlgica és on hi ha més robatoris. Als Estats Units i la Xina és on hi ha gent més gent a la presó. Si s'analitza cada aspecte de la realitat social i econòmica, sempre acabes amb una conclusió. A l'hora de comparar-se amb la resta, tenim molt poc de què queixar-nos des del nostre punt del planeta en un extrem del continent europeu. Estem en la part del notable alt d'un univers format per 200 països.