estratègies per viure en necessitem tots. Després serveixen pel que serveixen, però és millor tenir un esquema mental, encara que sigui teòric i flexible, que no anar per la vida a la babalà. Quan calen estratègies de les bones, però, és quan et planten en un jutjat o quan aterres en política. Llegeixo que la societat nord-americana anti-Trump va teixint un canemàs contra el president: la cadena de botigues Nordstrom ja no ven la roba de la marca Ivanka Trump. Al MOMA han muntat una exposició amb obres d'artistes procedents de països vetats per Trump.

Aquí les estratègies també estan de moda. Sobretot criticar-les. Partits com la CUP o CSQP són del parer que el president Mas, les exconselleres Rigau i Ortega i ben aviat el diputat Homs haurien d'admetre que van desobeir convocant el 9-N. Si haguessin desobeït, però, no haurien calgut 40.000 voluntaris per posar les urnes. La naturalesa del 9-N havia canviat perquè el Constitucional va enviar la seva ja tradicional noteta comminatòria. Dit això, estic convençuda que tots quatre polítics saben que el judici està perdut. Per unanimitat, a més a més, com anunciava La Razón mirant de fagocitar la imatge dels concentrats al passeig Lluís Companys el 6 de febrer. L'estratègia no és guanyar aquí, on és impossible, sinó guanyar a Estrasburg i mostrar al món com funcionen els veïns. Serà lent, una estratègia de desgast i de llarg abast, però de molt més valor. Dir que has desobeït està molt bé. És pólvora cremada en una hora per convèncer convençuts. Guanyar a Estrasburg serà un esglaó més d'aquest procés que molts volem guanyar. Conscients, és clar, que no serà ipso facto, per més dècades que faci que ho esperem.