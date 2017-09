irades interessants aplegades pel periodista Lluc Salellas (Girona, 1984) en el seu darrer llibre La rebel·lió catalana publicat per Pagès Editors. Aquesta vegada l'escriptor ha triat el format de recull d'entrevistes per buscar, inicialment, com observen diferents personatges europeus els esdeveniments polítics i socials que s'estan esdevenint a Catalunya. A banda d'observar-hi com cadascú matisa i afina la seva opinió cap a un fenomen inhabitual, també s'hi van desgranant les experiències personals de gent que, en el seu país, ha viscut èpoques de lluita i resistència. És gent d'esquerra que, cadascú, ha pres decisions personals i polítiques a l'hora de canviar i fer evolucionar la seva societat. Hi trobem des de personatges com Arnaldo Otegui, lligat a l'abertzalisme del País Vasc, Alberto Garzón, d'Izquierda Unida, Martina Anderson del Sinn Féin o Bodil Valero militant dels Verds. El ventall d'opinions que aporta el llibre serveix al lector per fer un recorregut per un territori del qual, massa vegades en tenim poca informació: l'evolució de l'esquerra europea. La mirada dels protagonistes envers Catalunya és variable, però, definida amb la transversalitat que advoca perquè la solució a Catalunya sigui política i no repressiva. A La rebel·lió catalana s'ofereixen opinions sobre una de les preguntes més fetes i poc aclarides sobre el futur de la nació i sobre quina hauria de ser la postura de les esquerres europees al davant d'una nova república. El llibre de Salellas fa de bon llegir, és periodísticament impecable i ofereix una peça interessant per compondre una part del puzle de la realitat actual. Paga la pena llegir-lo.