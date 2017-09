«Era pitjor capellà quan no tenia relacions sexuals

Filòsof i teòleg de formació, a més d´escriptor i poeta, Krzysztof Charamsa va confessar el 2015 la seva homosexualitat, cosa que li va causar la pèrdua de tots els càrrecs dins l´Església. Ahir presentava a Girona «La primera pedra», a mig camí entre l´assaig i el testimoni

Algú a l´Església està prou lliure de pecat per tirar la primera pedra?

Bé, el llibre es titula així per un altre motiu: Sant Pere és qui va posar la primera pedra de l´Església. I el llibre explica la pedra sobre la qual he construït la meva vida. Una vida que ara té sentit ple, tant pel que fa als ideals com a la meva naturalesa sexual.

Però la pregunta segueix vigent.

No, ningú pot. El problema de l´Església és que oblida que ningú pot llançar la primera pedra. Ningú ens ha de dir què hem de fer amb la nostra vida. L´homosexualitat no pot ser avui criminalitzada, l´Església s´ha tancat darrere d´un mur de pedra... i les llança, sense entendre la realitat.

Ha de ser dur reprimir la natura.

Hi ha persones dins l´Església que no poden més. Jo no soc masoquista, no puc obstaculitzar la meva vida, l´amor, amb regles antiquades. En aquest camp l´Església contradiu els sabers contemporanis, jo no puc defensar això. Cosa que no significa que sigui ara jo qui tira pedres a l´Església.

Ho entendria, si així fos.

No ho faig. Però l´Església, en lloc de servir o acompanyar els fidels, es posa com a propietària de Déu, de la veritat.

Però a veure: si li agradaven els homes, per què es feia capellà?

Perquè una cosa no contradiu l´altra, es pot ser bon sacerdot tant si ets homosexual com hetero. En canvi, no pot ser-ho qui no creu en la humanitat i no és capaç d´estimar. Sí, m´agraden els homes, i soc capaç d´estimar.

Hi ha homosexualitat en la jerarquia catòlica?

Oh (cridant). L´Església és el millor armari que hi ha, el més gran (riu). I sempre ha sigut així. Ja històricament el clergat era el refugi de molts gais. La mentalitat no ha canviat gaire.

Vostè se sabia homosexual. Però tenia relacions?

Fins a 40 anys no vaig tenir relacions sexuals. Era millor capella? No.

Pitjor?

Exactament. Perquè se´m prohibia viure com jo soc.

Poden canviar les coses amb el papa Francesc?

No ho crec. Ja ha deixat clar que els gais no poden ser capellans, ni encara que mantinguin el celibat. Així és el Vaticà: un estat europeu, que es basa en pseudociències i vulnera els drets bàsics. I es vol erigir en el gran mediador.

Com el van castigar?

No només em van fer fora de l´Església. Tampoc no puc ensenyar religió, i amb el poder que tenen intenten que no surti per TV, que no trobi feina... Saben com destruir algú. No soc el dimoni, soc la mateixa persona d´abans.

Fa anys que té poder.

El passat va ser cristià, però el món és molt millor avui. La justícia és molt més important que les conviccions.

Amb tot això, el sorprèn que hi hagi casos de pedofília a l´Església?

No em pot sorprendre, seria no conèixer la realitat. Els nens són víctimes fàcils, per a qui no ha trobat serenitat a la vida, per a qui té la sexualitat reprimida.

Tot això explica per què l´Església perd poder?

No en perd. Perd fidels, en diuen «quatre àvies», els és igual. Però no perden el que de debò els interessa: poder.