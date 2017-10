questa setmana hi ha hagut manifestacions de mestres, pares i alumnes al davant dels ajuntaments. Es defensava que no es toqui l'educació. Cada vegada és més clar que la intervenció i el desmantellament de les institucions catalanes conté una càrrega de profunditat: condicionar i regular la comunitat educativa. Aquest és un objectiu primordial. S'ha creat el relat de l'adoctrinament com si els col·legis fossin una espècie de madrassas en les quals a la mainada se li ensenyés a odiar i coses pitjors. Fa temps que s'intenta dinamitar la immersió lingüística. Ara, ja no es tracta només de separar els alumnes per la llengua, sinó per una qüestió decididament política. Implantar una època de comissaris polítics i ideològics. Amb l'aprovació de l'article 155, l'actual llei de nova planta, l'Estat Espanyol té carta blanca per aplicar allò que consideri oportú en el món de l'educació. La intervenció serà gradual; es farà pel nostre bé i el dels nostres nens i joves. És l'antic axioma: La letra con la sangre entra. El poder estatal, al capdavall, ha trobat l'autopista en la qual pot circular amb impunitat cap a la destrucció d'un dels valors més importants de la nostra societat: l'escola. Com ho faran? Caldrà esperar esdeveniments a l'hora de veure com els mestres acabin essent multats o acusats de sedició o de rebel·lió. S'acosten temps difícils durant els quals s'haurà de lluitar de nou per la llibertat, l'amnistia i l'estatut d'autonomia. L'Estat ha començat a prendre ostatges com Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Se salten la llei per imposar la llei. Ataca Catalunya amb una bomba de fragmentació: li hem d'estar agraïts que se suspenguin drets.