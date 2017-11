«Si una dieta saludable no et fa disfrutar, no és per a tu»

«Si una dieta saludable no et fa disfrutar, no és per a tu»

La metgessa nutricionista gironina Magda Carlas publica «Pistachos: 49 ideas para descubrirlos y sentirte bien», la primera obra que, trencant mites i falses creences, aborda el festuc des d'una perspectiva nutricional i gastronòmica

La metgessa nutricionista gironina Magda Carlas publica «Pistachos: 49 ideas para descubrirlos y sentirte bien», la primera obra que, trencant mites i falses creences, aborda el festuc des d'una perspectiva nutricional i gastronòmica



Festucs? De tota la vida se n'han dit pistatxos!

Doncs miri, fa poc he descobert que també se'n poden dir pistatxos. Llàstima que ho he sabut quan ja tenia el llibre publicat.

Em treu un pes de sobre, em sentia culpable de no parlar bé.

A mi també me l'ha tret. Cada vegada que al llibre escrivia festuc em costava, no em sortia.

O sigui que l'Iran produeix alguna cosa més que energia atòmica?

L'Iran, i també els Estats Units.

Festucs o energia atòmica?

Crec que totes dues coses. Aquí el festuc ha entrat tard, era considerat una cosa exòtica, estàvem acostumats a pinyons, avellanes, ametlles... Ara sí, ara ja ha entrat i el seu consum és massiu.

Diuen que engreixa.

És que engreixa. Tot engreixa, excepte l'aigua. Tots els fruits secs són energia molt concentrada, així que el recomanable és una ració de 25-30 grams. L'important d'un aliment no és quanta energia porta, sinó quina quantitat en prens.

El tenim desaprofitat, pobre festuc?

Sí, perquè el coneixem poc. Ens limitem a fer-lo servir d'acompanyament a la copa, al gintònic. O de postres, com a fruit sec. Però no està integrat a la gastronomia, i en realitat pot ser a salses, pasta, pastissos, etc. Volia demostrar això, amb el llibre.

Com es van conèixer, vostè i el festuc?

Per casualitat. No n'era consumidora, tot i que sempre ho he sigut de fruits secs. Impera la creença equivocada que allò que és sa no és bo, i allò que és bo no pot ser sa. El fruit sec demostra que hi ha aliments molt saludables i, a més, bons.

Un plaer saludable. Què més volem?

És que es pot menjar bé i alhora disfrutar gastronòmicament. Si una dieta saludable no et fa disfrutar, vol dir que aquella dieta saludable no és per a tu. L'alimentació no deixa de ser un plaer, i com a tal no en podem prescindir.

Per què festucs i no -per exemple- ametlles, que són més nostrades?

Perquè una característica de la dieta equilibrada és la seva varietat. I perquè el festuc porta més ferro i més provitamina A.

Tal com està el país, potser li diuen botiflera per promocionar fruits estrangers en comptes dels nacionals.

No ho crec, perquè Catalunya ha sigut sempre un país d'integració i d'acollida. Aquí és benvingut tothom. També els festucs (riu).

Quin és el seu plat preferit amb -vinga, tirem pel dret- pistatxos?

M'agrada molt la salsa al pesto. Amb pistatxos en lloc de pinyons té un altre gust. L'hi recomano de debò.