VÍDEO | Laura Escanes escull Girona per presentar el seu radical canvi de look

La dona de Risto Mejide és una de les «influencers» catalanes amb més renom a les xarxes socials. Ahir va ser a la inauguració de la nova botiga de Rosa Clará

Més de 800.000 seguidors a Instagram i 450.000 subscriptors al seu canal de YouTube. Laura Escanes és una de les «influencers» catalanes amb més renom a les xarxes socials. Ahir va ser a la inauguració de la nova botiga de Rosa Clará a Girona.



Fa uns mesos la vèiem en el seu casament amb el presentador Risto Mejide vestida amb dos dissenys de Rosa Clará. Quant de temps va invertir a triar els seus vestits?

Va ser molt més fàcil del que em pensava. Vaig arribar a la botiga amb una idea i va ser emprovar-me diferents vestits i canviar d'opinió. Em veia preciosa amb l'escollit, com una princesa i al final és això, sentir-se sexi i bonica. Des de petita havia somiat amb Rosa Clará.

Hem de considerar les influencers com vostè com a nous líders d'opinió?

La paraula influencer no m'agrada gens. Cada cop que me la diuen em poso nerviosa. Tenim una responsabilitat molt important perquè sí que és veritat que influïm i en el meu cas, a gent jove. Llavors, s'ha de vigilar molt el que publiquem i el que no. Això em fa molt de respecte.

Fa poc va compartir un vídeo gravat a Girona on es veia un manifestant amb una pancarta en la qual es llegia: «No vull la independència, però no vull quedar-me a casa mentre peguen el meu poble». Com viu la situació?

És una situació molt tensa i cada vegada més complicada. Crec que tothom somia amb una situació de pau, on tothom es pugui entendre amb el diàleg. No m'agrada posicionar-me ni cap a una banda ni cap a una altra. Tinc la meva part íntima que mai publico. En aquest cas intento quedar-me una mica al marge de tot el tema. Tampoc soc una experta en política i hi ha cops que prefereixo quedar-me callada.

Tornant a la moda. Creu que les influencers estan traient la feina a professionals d'aquest sector com són les models?

Són dos perfils molt diferents. Les xarxes socials estan ajudant molt les marques perquè a través d'elles tenen una visibilitat molt potent i poden arribar als joves. La model pot vestir una marca que no li agrada, en el meu cas, jo només vesteixo una marca que m'agrada.

Indica a les seves fotos d'Instagram que estan promocionades?

Sí. Vaig preguntar als meus seguidors si volien que marqués les imatges que estaven promocionades per marques i la majoria em van dir que sí. Crec que els seguidors ho veuen d'una forma més natural i no senten que els estàs enganyant amb publicitat camuflada.

Ha anunciat que està treballant en el seu primer llibre. Què hi trobarem?

És un llibre molt íntim i personal, i un dels projectes que més il·lusió em fa. És un llibre en què parlo de les meves emocions i de coses que he viscut i d'altres d'inventades. El lector no sabrà què és real i què no. És una manera de despullar-me i d'explicar que a darrere les imatges d'Instagram hi ha més coses.

La veurem algun dia fent un programa amb Risto Mejide?

De moment no. Crec que estem fent bé de separar els nostres projectes professionals. No dic mai que no, però.