«Si no existeixes al món digital, ets una ombra»

Ricard Bonastre, expert en el tema, parla avui als empresaris gironins sobre l'evolució dels negocis en un entorn digital. La jornada l'organitza la patronal FOEG, La Caixa i l'hotel AC Bellavista, on tindrà lloc

Ricard Bonastre, expert en el tema, parla avui als empresaris gironins sobre l'evolució dels negocis en un entorn digital. La jornada l'organitza la patronal FOEG, La Caixa i l'hotel AC Bellavista, on tindrà lloc



Ve a Girona a parlar amb empresaris? Em pensava que havien marxat tots fora de Catalunya.

Ha, ha, diria que no han marxat tots. Almenys a Barcelona, encara en queden. Ja veurem a Girona, si és que s'ho han pres més seriosament.

Als empresaris de tota la vida els costa adaptar-se al món digital?

Hi ha certa dificultat. Hi ha diferència entre la generació digital des del naixement i la que no ho és. A aquesta li costa més. Ara bé, no costa més adaptar-se al món digital que a d'altres camps, també és més difícil fer-ho al comerç internacional que al nacional.

Si no existeixes digitalment, no existeixes?

Uff, quina pregunta (pensa). Diria que ets a la foscor. Més que no existir, és que no et veuen.

Què fa un llicenciat en Filosofia ensenyant a sobreviure al món digital?

Vaig estudiar Filosofia només perquè m'agradava, no perquè pensés que em serviria per a alguna cosa. Professionalment vinc del món de la tecnologia, d'un temps en què hi entrava tothom, des de biòlegs fins a historiadors.

Ja. I la filosofia on queda?

La filosofia ajuda a simplificar problemes complexos. Aprens a treballar en la complexitat.

I tornant a la foscor que em deia si no som al món digital, potser remet a la caverna de Plató.

(Riu) Exacte, si no ets al món digital, ets una ombra. Et perdràs una part del dia a dia. Avui les persones són multicanal, compren a les botigues físiques i també a les virtuals. Si no hi ets, estàs renunciant que una part dels clients et coneguin.

Què és el que mai no haig de comprar per Internet?

És un error considerar que és diferent, només és comprar en un altre lloc. Internet és un canal. Hi ha la tendència a creure que és un univers diferent, i no és cert. També es creia que amb internet es perdia personalització.

I tampoc?

Tampoc. Al revés, internet permet conèixer molt millor les persones. A internet deixem rastre, i això parla de nosaltres.

Vol dir que és bo, deixar rastre?

És bo en la mesura que s'utilitzi bé, si no, no. El problema és que les nostres dades sovint no s'utilitzen correctament, sinó per insistència. Responent al que no compraria...

Aquí volia arribar.

Allò que requerís una experiència que no em pot donar internet. Per exemple, no és el mateix que em duguin a casa el menjar del Celler de Can Roca, que anar al Celler. L'experiència d'anar-hi, no me la dona Internet

I l'amor?

L'amor no ho sé, però les relacions, segur que sí, s'han facilitat.