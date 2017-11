Amadeu Carbó treu a la venda «Celebrem el Nadal» (Edicions Morera), un llibret on explica els elements més populars i les tradicions que formen part del costumari nadalenc català

Els cunyats són una tradició nadalenca?

Els cunyats són una conseqüència del Nadal, en el sentit que l'àpat nadalenc és l'espai on es redefineix el grup familiar. L'àpat de Nadal és el moment cíclic on es troben els membres de ple dret de la família i els sobrevinguts -els cunyats-, i on es visualitza l'absència dels que malauradament ja no hi són.

Ha vist mai l'home dels nassos?

La meva mare el dia 31 em feia sortir al carrer a veure si el trobava, i mai no ho vaig aconseguir. Ara surto amb els meus fills, i tampoc. Alguns pobles l'han fet visible, treuen un capgròs que és l'home dels nassos.

Adeu a la màgia?

A revés. Estem en una societat en què per creure en una cosa l'hem de veure. Crec que gràcies a fer-lo visible hem garantit la seva supervivència.

Sopar de nit de Nadal, o dinar de Nadal?

Jo soc partidari de fer com més àpats millor, ja que signifiquen més cohesió. La tradició catalana marca el dinar de Nadal, però ja no es correspon amb avui, quan els catalans som vinguts d'arreu. I la gent porta els seus costums allà on va, a dins la motxilla. També hi té a veure la crisi de la fe.

De quina manera?

Si la gent anés en massa a la missa del gall, no es faria el sopar. Però millor fer-ho seguir tot. Com més celebrem, més cohesió hi haurà i més ens estimarem.

Les nadales catalanes estan perdent la batalla contra el « pero mira como beben»?

De cap manera. Primer, perquè no és cap guerra. I segon, perquè les nadales expliquen coses de com vivíem aquí, i en tenim de tan precioses com el «Fum, fum, fum» o «El cant des ocells». Val a dir que tan inintel·ligible és el significat de «fum, fum, fum», com de « mira como beben los peces en el río».

Sant Esteve és l'autèntic fet diferencial de Catalunya?

N'és un. A Catalunya tenim arrels carolíngies, i vivíem mirant el bisbe de Narbona, i no el de Toledo com la resta de la Península. Així, la família catalana era molt extensa, i es reunia a la casa pairal el dia de Nadal. L'endemà, Sant Esteve, tornaven a casa, que estava potser a hores de distància, i per tant no podien treballar.

Més batalles: com es pot lluitar contra Santa Claus?

Una bona manera és celebrant el tió. La competència de Santa Claus no són els Reis, que tenen molt bona salut, és el tió. Ara bé, cal lluitar-hi? La gent acaba celebrant-ho tot, ens hem convertit en màquines de consum.

Què demana als Reis?

M'agradaria que em portessin una república. Però una república justa. I també el demano que tornin els presos a casa, alguns són amics meus.