Després de les exitoses edicions de Barcelona i la Corunya, la ciutat de Girona torna a ser aquests dies un referent gastronòmic a nivell internacional i ho fa amb un Fòrum que incorpora més espais i més activitat que mai. De la mà dels seus creadors Jaume von Arend i Pep Palau, que un bon dia varen optar per deixar Vic –que se'ls havia quedat petit– i traslladar-lo a Girona, aquest immens aparador de l'alta cuina ha crescut, s'ha fet gran i s'ha expandit. Era qüestió de temps que de Girona fes el salt a Barcelona i, tot i no ser fàcil prendre aquesta decisió, finalment la professionalitat i un model d'èxit consolidat varen fer que aquell somni fet realitat es plantés a la ciutat Comtal on varen obtenir ràpidament el reconeixement i la difusió que eren de preveure.

Presentacions de productes, demostracions d'eines per elaborar-los i preparació de plats immersos en el nou concepte de la cuina moderna, degustacions, conferències per part dels gurus d'aquest fenomen que el crític gastronòmic Pau Arenós ha anomenat «tecno emocional», són alguns dels elements que configuren l'extens i intens programa que des d'ahir i fins demà es desenvolupa al Palau de Congressos de Girona, convertit així en l'epicentre de l'alta cuina mundial. Naturalment, jugaran a casa i, per tant, en són protagonistes principals els germans Joan, Josep i Jordi Roca, però per l'Auditori també hi passa la flor i nata de la gastronomia d'aquí i de fora: Joan Carles Sánchez, d'Es Portal de Pals; Andoni Luis Aduriz, del Mugaritz d'Errenteria; Isaac Mchale, de The Clove Club de Londres; o Roberta Sudbrack, del SudTruck de Rio de Janeiro són alguns dels noms que han decidit compartir des de Girona les seves vivències i les seves propostes en aquest objectiu compartit de fer un món millor a través dels fogons sense fronteres.

Els premis Josep Mercader instituïts en memòria de qui fou pioner en la innovació de la cuina a través dels fogons del Motel Empordà posen l'accent en els elements que conformen l'engranatge d'un restaurant ja sigui la pròpia cuina o l'atenció de la sala, però també hi té cabuda el World Chocolate Masters, el Premi del Plat Favorit dels Catalans o la Jornada de Mercats Municipals de Girona organitzada per posar en comú el paper dels mercats sedentaris i la seva oferta variada de producte fresc. Demà dimarts, el Cluster Food Service servirà per posar damunt la taula la importància d'alertar dels canvis en els productes a temps real per garantir-ne la seguretat alimentària. A banda, però, d'un programa d'activitats ampli i divers i la participació d'un sector engrescat i motivat, cal també l'aposta de patrocinadors solvents com és per exemple la cervesera Damm que enguany compleix el seu desè aniversari donant recolzament oficial al Fórum. Segons Fede Segarra, director de Comunicació i Relacions Externes de la companyia, la motivació principal de la seva col·laboració és senzillament «la passió pel món de l'hoteleria, la restauració i la gastronomia» i és amb aquesta finalitat que enguany han decidit presentar a Girona la «Malquerida», una cervesa especial per acompanyar plats de cuina llatina. Un conjunt d'empreses i professionals que es troben amb l'objectiu de compartit la recerca de l'excel·lència en els fogons seguint aquella màxima de Ferran Adrià: «La cuina d'autor és posar la teva personalitat en allò que fas i és aquest sentiment el que ho converteix en quelcom diferent».

Després de tantes jornades atziagues, de notícies desastroses que afecten la imatge i l'economia de Catalunya, l'arribada d'aquest Fòrum Gastronòmic és com una alenada d'aire net i fresc enmig de tanta boira espessa. Aquest dimecres es coneixerà la nova llista d'estrelles Michelin. Diuen que hi haurà alguna sorpresa agradable. Les comarques de Girona s'ho mereixen!