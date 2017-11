«Imagina Girona sense rius? El canvi climàtic ja és aquí»

Un grup de joves de la classe d'intraprenedoria de l'Estació Espai Jove, de Girona, han creat el Verkami «Cuidem els nostres boscos ajudant els ADF Girona». Són Coralí Pujol-Galceran, Elsa Costa, Marc Capell, Ferran Guerrero, Luis Camacho, Arnau Mestre, Víctor Águila, Ramon Picamal i Ariadna Pla

M'estan trencant esquemes: els joves actuals es preocupen pels boscos en lloc d'anar de botellón?

També hi anem! Compaginem. Està bé divertir-nos però, alhora, el futur és a les nostres mans, si no fem alguna cosa, tot continuarà com ara o pitjor. Igual que al mercat laboral: o ens posem les piles o el de sempre ja no funciona.

Això dels joves ni-ni és un mite, o és que vostès en són l'excepció?

Els ni-nis són conformistes. Nosaltres tenim inquietuds, no som capaços d'estar-nos a casa veient com les coses no funcionen i sense fer res per arreglar-les. No veiem la feina com a simple intercanvi econòmic, podem realitzar-nos i aportar un retorn a la societat.

Quant pensen recaptar?

Mínim 2.000 euros, perquè els voluntaris de l'Agrupació de Defensa Forestal de Girona puguin fer la feina amb més seguretat: les aportacions serviran per comprar material que els falta: una motoserra, cascs, roba antitall, botes, guants i pantalons reforçats.

Sí que estan malament.

No, estan de molt bon veure. Alguns de nosaltres som ADF (Riuen). Però s'estan jugant la vida, sense equips ignífugs quan van a controlar incendis o roba antitall per a les tasques de neteja dels boscos.

L'Administració prefereix destinar diners a altres coses?

No només l'administració, és tota la població que està oblidant la importància de conèixer i conservar l'entorn natural. Ens fixem més en les últimes tendències de moda o en la classificació de la Lliga que en la flora i fauna que ens envolta, que és casa nostra.

Al Verkami alerten que potser acabarem anant a les Fires en biquini. Què més volen?

El destape anirà acompanyat de més risc d'incendis, pitjor oxigen, menys zones verdes, acumulació de gasos contaminants, sequera i empitjorament de la qualitat de l'aigua, augment del risc de càncer de pell... Sí, portarem biquini... però també portarem mascareta per la contaminació i para-sol per protegir-nos, eh? Imagina Girona sense els quatre rius? El canvi climàtic ja és aquí.

Potser els incendis ja interessen...

Darrere de cada injustícia hi ha una minoria que se'n lucra però hi ha una majoria que s'involucra i lluita per canviar-ho. Nosaltres som d'aquests.

Volen salvar el bosc perquè és més barat que una habitació d'hotel?

Té problemes en lligar, Soler? Si fa una donació de 15 euros, pot optar a una excursió al castell de Sant Miquel liderada pels ADF de Girona i si en fa una de 250, podrà gaudir d'una estada a una casa rural a la Vall del Llémena. Vol que el portem a l'hort? Ai, al bosc?