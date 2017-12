David Nel·lo, antic flautista que un cop passat a la literatura s'ha fet un fart de guanyar premis, es va endur el darrer Prudenci Bertrana amb «Melissa i Nicole», una història ambientada en una illa sueca del mar Bàltic on va viure un temps.

No li ha anat malament, canviar la flauta per la ploma.

La meva vessant de músic ha quedat bastant sepultada en el temps, perquè des que fa 23 anys vaig publicar el primer llibre, ha anat agafant més protagonisme l'escriptura. Ja només soc músic a escala íntima.

Podem dir que quan guanya un premi és perquè ha sonat la flauta?

Home, crec que a aquestes altures ja no.

La paternitat, present en el seu llibre, de quina manera ens canvia?

A veure... D'una manera profunda, crec que la gent que no ha tingut canalla és una mica diferent. Ni millor ni pitjor: diferent. La paternitat suposa una sacsejada forta. Tenir una criatura dona una altra dimensió humana.

S'acosta Nadal, època de reunions familiars. La família està sobrevalorada?

Potser vivim una manca de sentit comú de les emocions. Es parla de la família i per una banda hi ha unes imatges precioses, molt tòpiques, mentre per l'altra existeix certa voluntat de convertir-la en una cosa poc interessant. Sempre recordo la frase d'Ocaña « La familia te jode, pero cuando la necesitas, está ahí». Hi ha força veritat, aquí.

O al revés: cuando la necesitas está ahí, pero te jode.

Ha, ha, també, totes dues coses. Però crec que l'una va amb l'altra.

Les sueques: mite o realitat?

Suècia és força desconeguda aquí. Jo hi he fet dues estades, per això hi he situat la història del llibre. El món nòrdic és bastant diferent del nostre, culturalment i de tradició.

No em dribli, jo li preguntava per les sueques d'en Landa i en López Vázquez.

Ui, això és una imatge totalment estereotipada.

Hi ha molts catalans que es fan els suecs, amb l'actual situació?

(Riallada) Això ja no ho sé, no li ho puc dir.

Acabo de llegir que la reina d'Espanya duia una faldilla imitació de pell de lleopard. Que això sigui notícia, què indica?

Això deuen ser maniobres de distracció. Perquè com a notícia, no hi veig gaire interès.

Ja que ens hi trobem a prop: celebra amb més èmfasi el dia de la Constitució o el del Pilar?

Si hi penso, la meva àvia era de Saragossa, o sigui que a casa se sentia més la Pilarica. Però no tinc fal·lera per cap de les dues festes.

Sang aragonesa! És molt tossut?

He, he, una mica potser sí.

Pelegrinar a Brussel·les assegura miracles o almenys una indulgència?

(Riu) No ho sé. En tot cas, jo no hi aniré.