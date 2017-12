Hi ha altres peregrinacions

arrere del mausoleu de Lenin hi ha la necròpoli del Kremlin, on jeu embalsamat Stalin i es troba l'urna amb les restes de Gagarin, lloc que s'ha convertit en objecte de peregrinació en el centenari de la Revolució.

La visita a l'edifici de marbre situat a la Plaça Roja amb prou feines dura mig minut, ja que els guàrdies no volen aglomeracions entorn de la mòmia del fundador de l'URSS, a més que està prohibit fer fotos. Alguns no poden reprimir una ganyota de desaprovació davant l'exhibició d'un cos embalsamat, encara que amb vestit d'home, per al gaudi de milions de turistes. I és que aquesta no és l'única mòmia de la necròpoli. Entre 1953 i 1961 Lenin va tenir un company de mausoleu, Ióssif Stalin, que va ser retirat només després que Nikita Khrusxov condemnés el culte a la personalitat en el famós XX congrés del partit.

Ara, les restes d'Stalin es troben sota terra darrere del mausoleu i protegides per una filera d'avets, per la qual cosa no pot ser vist des de l'empedrat de la plaça. És fàcil trobar la seva tomba, ja que, a més d'estar presidida pel seu inconfusible bust, és la que té més flors vermelles als seus peus. Els turistes, entre els quals figuraven bastants llatinoamericans, s'arremolinen entorn de l'estàtua per fer-li-li fotos amb els seus telèfons, encara que ho fan amb una mescla de veneració i incredulitat.

No lluny de l'home que va dirigir l'URSS amb puny de ferro durant més d'un quart de segle es troben uns altres tres dirigents soviètics: Bréjnev, Andrópov i Txernenko.

Txernenko va ser l'últim a ser enterrat en aquest lloc el 1985, ja que el llegendari Míster Proper, Andrei Gromiko, va deixar ben clar en el seu manifest que volia ser sepultat en un cementiri.

Es troba a faltar a Nikita Khrusxov, però és que el tercer mandatari en la història de la URSS va ser deposat del càrrec i va morir sent un ciutadà comú i corrent, per la qual cosa va ser enterrat en el cementiri de personatges il·lustres de Novodévitxi.

No lluny d'Stalin es troben altres històrics líders revolucionaris o alts càrrecs de l'Estat soviètic com Kalinin, Kírov o Sverdlov, que van arribar a donar nom a ciutats. També hi figura el vilipendiat Fèliks Dzerjinski, el fundador de la temible Txekà, precursora del KGB, que sorprenentment també té rams als peus del seu bust fàcilment recognoscible per la seva barbeta.

En les muralles del Kremlin es troben les urnes amb les cendres de personatges històrics, com Iuri Gagarin, el primer cosmonauta de la història; Maksim Gorki, l'escriptor del règim, o el llegendari general Gueorgui Júkov, heroi de la Segona Guerra Mundial.

També es poden trobar plaques amb els noms de l'amant de Lenin, Inessa Armand, i John Reed, el nord-americà que va ser testimoni de primera mà de la Revolució Bolxevic i que, després d'escriure Deu dies que van commoure el món, va morir a Moscou el 1920.

La necròpoli inclou urnes amb famosos aviadors, cosmonautas, científics i dirigents comunistes estrangers, a més de fosses comunes amb revolucionaris.

Ningú espera que l'últim dirigent de l'URSS, Mikhaïl Gorbatxov, sigui enterrat darrere del mausoleu, més encara quan la seva esposa, Raisa, jeu a Novodévitxi, però qui sap què passarà quan li arribi el torn a l'actual president, Vladímir Putin.