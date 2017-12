El primer càncer de mama

Un TAC realitzat a quatre mòmies descobertes després d'unes excavacions a la ciutat egípcia d'Asuan ha permès identificar els casos més antics de càncer de mama i mieloma múltiple, tumors que es van registrar fa uns 4.000 anys i que van sofrir en tots dos casos persones de classe dirigent.

Un equip d'investigadors, entre els quals es troba el grup d'antropòlegs de la Universitat de Granada dirigits pel catedràtic Miguel Botella López, del departament de Medicina Legal, ha descobert un càncer de mama i un mieloma múltiple, un tipus de càncer de la medul·la òssia, que s'han trobat en dues mòmies trobades en la necròpoli d'època faraònica de Qubbet el Hawa, a Asuan. Les dates en les quals van morir estarien entorn del 2000 aC. per a la dona i entorn al 1800 aC per a l'home amb mieloma, tots dos pertanyents a la classe dirigent, o si més no acomodada, de les famílies dels governadors egipcis d´Elefantina, l'actual Asuan.

Els investigadors han utilitzat la tècnica de la tomografia computeritzada (TAC), que obté millors resultats en l'anàlisi de mòmies que els mètodes tradicionals que poden danyar la integritat del paquet funerari amb la destrucció, almenys parcial, dels embenatges i de part de la mòmia. Aquesta tècnica permet conèixer de manera precisa tant l'interior com els més petits detalls dels embenatges i dels mètodes d´embalsamament. L'equip ha estudiat amb la mateixa tècnica dues mòmies completes de l´Època Baixa, amb els embenatges intactes, i que conservaven els seus espectaculars sudaris de múltiples colors que fins i tot reprodueixen una màscara. «Les mòmies d'aquest període conserven de manera excel·lent les seves estructures corporals i se´n pot conèixer de manera molt precisa el rostre», explica el catedràtic Botella López.

La reconstrucció mitjançant un programari específic ha permès conèixer de manera detallada aquestes mòmies, una d'un nen d'uns 9 anys i l'altra d'una jove en l'adolescència, mentre que les dues mòmies més antigues afectades per processos cancerosos estan reduïdes a ossades amb gran quantitat de benes. Aquestes diferències indiquen que al llarg del temps van canviar els mètodes d´embalsamament i solament en l´Època Baixa, a partir del segle X aC, es van instaurar els mètodes que va descriure l'historiador grec Herodot.

Les imatges de les mòmies es van obtenir en el Servei de Radiodiagnòstio de l'Hospital Universitari d'Asuan per l'equip del doctor Mamoun, mitjançant un escàner d'última generació capaç de realitzar 124 talls tomogràfics de manera simultània, estudi al que es va sumar el Servei de Radiodiagnòstic de l'hospital del Ptes.

L'estudi de les restes més antigues, que mostren l'evidència d'un càncer de mama en una dona i d'un mieloma múltiple en un home, ha permès confirmar el diagnòstic amb precisió i verificar que aquestes malalties ja afectaven l'ésser humà