Videojocs d´acció per combatre la dislèxia

Un estudi ha revelat que els videojocs d'acció augmenten la capacitat d'atenció visual i lectora davant de situacions difícils, uns estímuls que poden servir per combatre la dislèxia. Realitzat pel Basque Center on Cognition, Brain and Language (BCBL) de Sant Sebastià juntament amb la Universitat de Grenoble Alps (França) la investigació ha estat publicada a la revista Scientific.

Les propietats dels videojocs d'acció per millorar l'atenció visual i els processos d'aprenentatge eren coneguts pels investigadors des de fa temps però no s'havien analitzat els «beneficis concrets que es podrien derivar d'aquesta forma d'entreteniment», indica el comunicat. L'estudi s'ha centrat en la idea que els videojocs d'acció poden incrementar l'atenció visual i lectora i que aquests estímuls poden servir per combatre la dislèxia, una alteració de la capacitat lectora que provoca canvis en l'ordre de les paraules i afecta al voltant del 10% de la població. Per a això s'ha dut a terme un assaig en el qual ha participat un grup de 36 persones sense problemes de dislèxia ni de lectura, dels quals 19 eren jugadors habituals de videojocs d'acció.

En primer lloc van mostrar als participants una fila de sis consonants diferents durant 200 mil·lisegons per comprovar quantes lletres eren capaços de processar. Posteriorment, van substituir una de les lletres per un punt per saber si eren capaços d'identificar la que era en aquest lloc. Una segona prova va consistir en la lectura de termes pronunciables però mancats de sentit que es mostraven durant 60 mil·lisegons. Els resultats de l'experiment van reflectir que els jugadors de videojocs van resoldre millor les dues proves el que evidencia, segons els autors de l'estudi, que tenen «millor atenció visual i capacitat lectora». L'objectiu final de la investigació és utilitzar els elements dels videojocs que produeixen aquests estímuls i aplicar-los a un nou programari que ajudi a les persones amb dislèxia. «No tots els videojocs ofereixen beneficis en l'àmbit de l'atenció visual, ja que els de futbol o bàsquet, per exemple, són ràpids però no tenen elements de sorpresa», explica la investigadora del BCBL Alexia Antzaka qui va afegir que en canvi els d'acció són «imprevisibles i obliguen la persona a mantenir-se sempre atenta i a reaccionar amb rapidesa».