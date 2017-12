Protegir les abelles per tenir verdures

ombatre el canvi climàtic és garantir que es puguin seguir posant a taula la major part de verdures i fruites essencials que es consumeixen a Espanya, i que estan amenaçades davant l'agreujament de la crisi dels pol·linitzadors, especialment les abelles, per aquest fenomen. El 70% dels cultius agrícoles a Espanya són fruit de la pol·linització, de la qual depenen 71 de cada 100 aliments bàsics que es consumeixen a Espanya, segons dades del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA). Aquestes fruites i verdures estan en risc, ja que les amenaces que pesen sobre el principal pol·linitzador, l'abella, s'han vist agreujades per les alteracions de l'escalfament en els ecosistemes.

Per això, per tal de generar coneixement per adaptar el sector apícola a l'efecte del canvi climàtic, i sensibilitzar la societat sobre la necessitat d'implicar-se en les seves solucions, el ministeri i l'agència portuguesa de medi ambient desenvoluparan fins al 2021 el projecte Life Shara, amb una inversió d'1,5 milions, el 57% cofinançats per la UE. Life Shara portarà a terme accions formatives i de capacitació, reforçarà la cooperació entre agents clau a Espanya i Portugal, i organitzarà la primera Conferència Ibèrica sobre Adaptació, entre d'altres.

El declivi de les abelles a la Península en l'última dècada s'atribueix fonamentalment a la proliferació d'espècies invasores, a l'abandonament del medi rural i a l'ús estès de pesticides en l'agricultura industrial, especialment dels neonicotinoides, sobre els quals la UE va declarar una moratòria el 2013, que està pendent de decidir si estendre o no. Entre les espècies invasores més perjudicials per a les abelles hi ha la vespa asiàtica, que les caça per obtenir proteïnes amb les quals alimentar les seves larves.

La manca d'aliment que pateix una de les aus més vistoses de la fauna europea, l'abellerol, el porta també a menjar abelles, si bé hi ha unes malles per protegir les arnes que impedeixen que les devorin. L'àcar varroa i la síndrome del col·lapse del rusc, que fa desaparèixer a les abelles de la nit al dia, són altres dels problemes importants de l'apicultura susceptibles d'empitjorar amb la pujada de temperatura, les precipitacions irregulars i les variacions climatològiques que comporta l'escalfament. Espanya és el país del món amb més ruscs.