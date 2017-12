L'oferta teatral de Girona, a cop de clic

esprés d'un any de feina, dimarts passat Agnès Ripoll i Paula Fernández, dues estudiants de segon de Batxillerat dels Maristes, de 17 anys, van entregar el seu treball de recerca. Apassionades pel món cultural, pel teatre, pels concerts, pels llibres i per la dansa, han creat un web batejat com TEK0 (Teatre Espectacles Km0) que pretén agrupar en un únic contenidor tota la programació escènica que es fa a les comarques gironines. Un projecte que les va portar a contactar amb més d'un centenar d'ajuntaments amb teatres i centres culturals sota la seva gestió per acabar reduint el cercle en gairebé una trentena de sales. «Pensem que existia un buit i que amb aquest treball s'obre un camí interessant. Ens hem centrat en un projecte cultural però també hi ha un punt d'emprenedoria», destaca Ripoll, convençuda que el web podria ser viable econòmicament gràcies a la publicitat que podria generar.

El web es pot trobar a WIX, una plataforma que permet crear planes web low cost, a https://tdrpauag2000.wixsite.com/tek0. Inicialment s'havien plantejat elaborar una aplicació, però van descartar-ho per falta de coneixements. Desenvolupar un web els va ser més senzill «amb unes mínimes nocions de programació», explica Paula Fernández. També, detalla, van estudiar la possibilitat d'obrir un projecte de micromecenatge per assegurar la continuïtat del projecte més enllà del treball de recerca, però tampoc els va acabar de fer el pes perquè no els assegurava arribar a cobrir els diners necessaris. «Ara nosaltres ens hem de centrar en els estudis i finalment hem decidit que cedirem el projecte a la Diputació, un cop haguem rebut la nota, per si ells estan disposats a donar-li l'empenta que necessita, perquè no tenim més capacitat per dedicar-nos-hi», afageix.

El web documenta les propostes per dia, gènere i localitat. A més ofereix la possibilitat que els usuaris donin la seva opinió dels espectacles, per tal que d'altres possibles espectadors se'n puguin fer una idea. Agnès Ripoll vol estudiar Traducció i Interpretació, l'any vinent, mentre que la seva companya encara no ho ha decidit. Amb el treball entregat, ara els comença la recta final abans de la selectivitat. Temps de plantar els colzes... sense oblidar la passió per la cultura.