L'univers Disney escolpit en gel

a ciutat belga de Lieja dedica aquest Nadal una exposició d'escultures congelades als universos creatius de les factories cinematogràfiques de Disney, Marvel, Pixar i Star Wars en la qual s'han utilitzat 600 tones de gel.

La tercera edició del Festival d'Escultura de Gel de Lieja, que s'estén sobre una superfície de 1.000 metres quadrats i es pot visitar fins a 18 de febrer vinent, ha comptat amb el talent de mestres en tallar gel provinents d'Hongria, França, Bèlgica, Sibèria o el Canadà.

Proveïts amb serres mecàniques i paper de vidre industrial, per elaborar les efímeres creacions dels artistes han fet falta de 600 tones de gel que s'han transportat en quinze camions frigorífics des de Flandes, la meitat nord de Bèlgica on s'ha fabricat la matèria primera per fer realitat aquest particular univers de somnis gèlids.

En entrar al pavelló on hi ha l'exposició integrada per més d'un centenar de personatges gelats, el visitant es veu sorprès per una atmosfera de llums tènues i bullici infantil. Infants vestits amb guants i gorres voletegen i posen davant dels seus herois de dibuixos animats per als telèfons mòbils dels seus pares; tot plegat a 6 graus centígrads sota zero, la temperatura necessària per evitar que es fonguin les obres, d'entre 2 i 6 metres d'alçada cadascuna.

«He vingut a veure les escultures de gel amb els meus fills de 5 i 8 anys. Al nen li agrada Toy Story i a la meva filla li agraden els superherois X-Men», va explicar Mélanie Belpost, una de les moltes persones que han aprofitat les vacances escolars per acostar-se fins a la mostra en família.

La princesa Elsa de Frozen i el seu amic de neu Olaf, el malvat Darth Vader de la saga d' Star Wars, el petit Moglie d' El llibre de la selva, Buzz Lightyear de Toy Story, Peter Pan, Pinotxo, Aladin, el Rei Lleó o Lobezno són algunes de les estrelles convidades a la fira hivernal.

I, per descomptat, personatges clàssics com ara el ratolí Mickey i la seva companya Minnie Mouse, que també participen en una exposició que ret homenatge al vint-i-cinquè aniversari de l'obertura del parc d'atraccions de Disneyland París. No en va, l'exposició està allotjada a escassos metres de l'estació de trens d'alta velocitat que connecta Lieja amb Brussel·les, Frankfurt, Londres i també amb París.