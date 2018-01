La ciutat que converteix en diners els residus de l'Índia

ón dos quarts de set del matí a la ciutat índia de Mysuru i els carrers s'omplen del so de xiulets mentre treballadors amb davantals color verd oliva i guants verds comencen una recerca casa per casa. Han arribat per recollir un dels principals recursos desaprofitats de l'Índia: les escombraries.

El milió d'habitants de la ciutat del sud del país, també coneguda com Mysore, són l'avantguarda d'una campanya del primer ministre Narendra Modi per netejar el país i reciclar escombraries per produir adob orgànic o compost i electricitat.

És una tasca hercúlia, però la tàctica de Mysuru –combinar la disponibilitat de mà d'obra barata amb mètodes tradicionals i plantes modernes– mostra com el país podria canviar la seva imatge de femer.

Les ciutats índies són algunes de les que generen més escombraries del món: produeixen unes 62 milions de tones de residus cada any. Només un 82 per cent es recull i tan sols el 28 per cent d'aquests, es tracten i processen.

La major part va a parar a abocadors i abocadors a l'aire lliure o simplement es queda a terra, i moltes vegades les escombraries tapen rius i clavegueres.

La ràpida expansió recent de l'economia índia ha convertit la mala reputació del país en instal·lacions sanitàries i la brutícia dels seus carrers en una veritable crisi.

El creixement de la riquesa i el consum i l'avanç de la urbanització podrien fer que cap a l'any 2051 es quintupliquin la quantitat dels residus urbans sòlids, segons un article acadèmic publicat el 2016 per investigadors de la Universitat Jamia Millia Islamia de Nova Delhi.

Les ciutats capaces de trobar una solució econòmica al problema podrien obtenir beneficis inesperats en matèria d'inversió i, de retruc, els portaria cap a una comunitat més sana.

«No volem desaprofitar els residus sinó extreure'n riquesa d'ells», diu el doctor G. Nagaraj, secretari de Salut de la Corporació Municipal de Mysuru. «El nostre lema és 'res d'abocadors'».



Una iniciativa veïnal

Quan sonen els xiulets a Mysuru de bon matí, els veïns surten de casa amb dues galledes d'escombra-ries –tant per a residus compostables i no compostables– per als treballadors de sanitat, que carreguen 400 carretons en mà i 170 vehicles de recollida de residus i es dirigeixen a nou centres de reciclatge i una planta de compostatge.

En aquests centres se separen les escombraries i els objectes reutilitzables com les ampolles, el metall, calçat i gots de plàstic, que es venen a drapaires. Amb la resta es fa adob i es ven als pagesos.

Les unitats de reciclatge, formades principalment per veïns o organitzacions no governamentals, cobreixen els seus costos mitjançant la venda de ferralla i adobs. Aquests centres processen prop d'un quart de les 402 tones de residus produïdes cada dia a Mysuru; aproximadament la meitat es tracta a la planta de compostatge.

«La separació de residus és molt important, però és només una part de la història», diu Swati Sambyal, gerent de programes del Centre de Ciència i Medi Ambient de Nova Delhi. «La majoria de les municipalitats índies no té prou homes, vehicles, infraestructura i ingressos per a realitzar la separació».