Els pastissers vendran avui uns 910.000 tortells de Reis

El Gremi de Pastisseria de Barcelona calcula que enguany els catalans menjaran al voltant de 910.000 tortells de Reis, un 2% més que l'any anterior. El gremi creu que aquest lleuger augment es deu, principalment, al fet que la festivitat cau en cap de setmana i, per tant, els dies de venda i de consum es poden allargar.

El seu president, Elies Miró, es mostra optimista perquè el sector acumula dos anys de creixement de vendes i considera que un dels factors que acompanyen les bones xifres és la «revalorització del producte artesà».

El de massapà tornarà a ser el tortell més venut avui, tot i que cada any creixen les vendes de tortells amb diversos farciments com els de nata, crema o trufa. El preu d'un tortell artesà per a 4-6 persones es mantindrà entre els 20 i els 25 euros.

Els pastissers catalans afronten amb optimisme la festa dels Reis, ja que calculen que incrementaran les vendes en un 2%. El president del Gremi de Pastisseria de Barcelona, Elies Miró, explica que es tracta d'una diada que «va a l'alça» perquè»és un dia que tothom celebra i el tortell no té un preu exageradament alt». «Reis és la traca final de les festes de Nadal i la gent li té una especial devoció», apunta Miró, que considera que també és una «aposta simpàtica» per a la mainada pel fet que el tortell conté amagat un rei i una fava.

El tortell de Reis és un dels dolços de les festes de Nadal que es manté més arrelat a la tradició, tant en formats com en presentacions. El de massapà tornarà a ser el més venut, tot i que cada any creixen les vendes de tortells amb farciments de nata, crema o trufa.

Segons el president del Gremi de Pastisseria de Barcelona, el dels joves és el col·lectiu que opta pels tortells «més atrevits» i explica que, malgrat que els dolços clàssics són els més venuts, hi ha un sector de pastissers «més innovadors que afegeixen diferents sabors als farciments». Des de fa uns anys els pastissers artesans també s'han adaptat a les noves tendències de consum amb l'elaboració de tortells de mides més petites –es poden trobar tortells de dotze mides i pesos diferents. Pel que fa als preus, Miró ha explicat que en els últims anys s'han mantingut «estables».



El secret de l'elaboració del tortell

El tortell de Reis és una pasta de brioix farcida de massapà, nata, crema o trufa. Segons relata el president del Gremi de Pastissers de Barcelona, Elies Miró, tots els ingredients que es fan servir són frescos i de qualitat i l'elaboració és manual. De fet, la majoria de pastissers elaboren aquest dolç entre els dies 5 i 6 de gener, ja que, segons Miró, «el brioix és un producte que ha d'estar acabat de fer perquè sigui bo».

El costum de menjar aquest dolç es remunta a temps ancestrals. Es creu que el seu origen es troba en les festes d'hivern que feien els romans, on se servien unes coques amb figues, dàtils i mel. Va ser al segle III dC quan s'hi va introduir la fava, símbol de prosperitat i fertilitat.

El costum va quedar molt arrelat a França, on al segle XVIII un cuiner va voler sorprendre Lluís XV introduint una moneda d'or dins el tortell. Des de llavors, la sorpresa més preuada és la moneda que després seria una figureta i no pas la fava, convertida en un símbol negatiu que, a casa nostra, obliga a pagar el tortell de l'any següent.