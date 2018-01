La crisi acaba amb «Interviú» i «Tiempo»

Feia temps que les publicacions setmanals del Grup Zeta estaven entre l'espasa i la paret. La crisi dels darreres anys ha afectat a tot el sector de la premsa, però especialment al paper i molt particularment a aquelles revistes setmanals que tants èxits van aconseguir durant la transició. Algunes d'elles ja han desaparegut definitivament els darrers temps, altres s'han transformat al digital i diverses de les poques supervivents diuen adeu als lectors coincidint amb l'inici d'any. És el cas de les històriques capçaleres Interviú i Tiempo.

El Grup Zeta va anunciar ahir que les dues revistes deixaran de publicar-se com a conseqüència de «la impossibilitat de seguir sostenint durant més temps les importants pèrdues generades per ambdues publicacions en els darrers anys, com a conseqüència del vertiginós descens en la difusió i en els ingressos de publicitat que han patit de manera intensa i creixent».

Així ho va donar a conèixer el grup de comunicació, que va explicar les pèrdues «contínues» d'edicions Zeta, empresa que agrupa aquestes dues revistes, ascendeixen en els darrers cinc anys a set milions d'euros i la caiguda en la difusió ordinària se situa al voltant del 65% en aquest mateix període de temps i d'un 80% al llarg de l'última dècada.

Respecte a les revistes, la companyia va destacar que ambdues publicacions i els seus professionals «van inculcar atributs bàsics en el Grup com són la investigació, els grans reportatges, les entrevistes i un tractament rigorós de la informació política-econòmica-financera».

En aquest sentit, el Grup Zeta va assegurar que «aquesta herència en forma de valors fonamentals» seguirà estant present en la resta de les seves publicacions, i de manera especial en el diari «El Periódico» i en els diaris regionals d'Aragó, València, Andalusia i Extremadura.

D'altra banda, ha aclarit que la web d' Interviú -que va arribar als quioscs el 1976- continuarà oberta «per als usuaris que desitgin acudir-hi com un dels fons documentals periodístics més importants» d'Espanya dels darrers quaranta anys. Tiempo va començar sent un suplement polític d' Interviú, però el 1982, la revista va ser posada a la venda en solitari.

«Més enllà de les xifres, és obligat reconèixer, agrair i destacar el talent i la dedicació dels professionals que dia a dia van fer avançar les dues capçaleres i que van contribuir al desenvolupament d'una societat cada vegada més oberta i plural», va manifestar.

Així mateix, el Grup Zeta va indicar que el 2018 està concentrant «tots els seus esforços i recursos en la necessària transformació digital a la qual s'encamina de forma accelerada el sector de la comunicació, per afrontar el futur amb el mateix èxit i rendibilitat que ha experimentat des de la seva creació el 1976».

«La crisi econòmica, el canvi de model de negoci i les pròpies tendències de consum de continguts que s'han produït en el sector de la comunicació han afectat greument a tots els mitjans impresos i de manera especial a aquestes dues capçaleres emblemàtiques del Grup Zeta, com són Interviú i Tiempo, que a l'origen i evolució van constituir un referent en l'àmbit periodístic espanyol». La companyia recorda que el 2017 va culminar la venda de la seva divisió editorial Ediciones B i va refinançar el seu deute amb els bancs.